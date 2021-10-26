BAŞKAN ÇERÇİOĞLU GERMENCİK BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Germencik Belediye Baskani Fuat Öndes'i makaminda ziyaret etti. Ziyarette Sultanhisar Belediye Baskani Osman Yildirimkaya, CHP Germencik Ilçe Baskani Salih Çavus, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanvekili Evrim Karakoz, belediye meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Germencik Ilçe Teskilati'nin yöneticileri de hazir bulundu.

Ziyarette CHP Germencik Ilçe Teskilati'nin yöneticileri çarsi-pazar ziyaretlerinde çiftçilerin zorlukla yasadiklarini ifade ettiklerini belirtirken; mazot, gübre ve tohum fiyatlarindaki artisin çiftçinin maliyetlerinin yani sira hayat pahaliligini da artirdigini belirttiler. Baskan Çerçioglu ise çiftçilere destek verilmeye devam edileceginin altini çizdi. Ziyarette Büyüksehir Belediyesi'nin Germencik'e yaptigi ve yapacak oldugu yatirimlar da konusuldu.

Baskan Çerçioglu, Aydin'da kooperatifçiligin daha da gelismesi için Büyüksehir Belediyesi'nin süt sogutma tanki hibe ettigi Germencik Uzunkum Köyü ile Turanlar Köyü tarimsal kalkinma kooperatifleri örnegindeki gibi hibelerin de devam edecegini söyledi.

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