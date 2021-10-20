Başkan Çerçioğlu, CHP Kadın Kolları'nı ağırladı

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP'nin kadın politikaları üzerine bilgi alışverişi yapılan görüşmede, Başkan Çerçioğlu yerel yönetimlerde sosyal belediyecilik anlayışı ile kadın politikaları konusundaki deneyimlerini paylaştı. Başkan Çerçioğlu, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için CHP Kadın Kollarına teşekkür etti. Ziyarete CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel, CHP Kadın Kolları MYK Üyeleri Nurşen Balcı ve Hatice Semerci ile CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir katıldı. - AYDIN

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