Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kara kış, aydınlık geçecek"

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yaklaşan kara kışta da vatandaşımızın yanında olacağız. Aydın'da kara kış, aydınlık geçecek" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrenciler için 'Kara Kış Destek Paketi'ni başlattıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaklaşmakta olan kara kışın etkilerini bir parça olsun azaltmak için ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yakacak yardımı, işsiz, gelirsiz kalmış vatandaşlarımıza gıda yardımı, hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza yemek yardımı, öğrencilerimize eğitim desteği ve barınma yardımı yapacağız. İçinde bulunduğumuz zor günleri bölüşerek ve yardımlaşarak atlatacağız. Vatandaşlarımızın mutfağından eti, ekmeği, peynir, yoğurt ve temel gıda maddelerini eksik etmeyeceğiz. Aydın'da hiç kimse üşümeyecek, hiç kimse yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmayacak ve hastalar, yaşlılar yalnız bırakılmayacak. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar ki, Aydın Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da yanlarında olacak" diye konuştu. - AYDIN

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