BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ATA MAHALLESİ'NDE SEMT PAZARINI ZİYARET ETTİ

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Ata Mahallesi'ndeki semt pazarini ziyaret etti. Baskan Çerçioglu pazarci esnafinin sorunlarini dinledi ve sorunlarinin en kisa sürede çözüme kavusmasi için elinden geleni yapacagini söyledi. Yogun ilgi ile karsilanan Baskan Çerçioglu'na vatandaslar hayat pahaliligindan dert yandi.

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