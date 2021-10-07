Başkan Çakın Milli Sporcularla Buluştu

UŞAK (Habermetre) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ülkemiz ve şehrimiz adına birçok önemli başarıya imza atan ve bayrağımızı dalgalandıran milli sporcularla bir araya geldi. Spora ve sporcuya destek mesajı veren Başkan Çakın "her zaman gençlerimizin yanındayız" vurgusu yaptı.

Uşak Belediyesi tarafından kurulan, kültürel, sosyal, eğitici ve farkındalık içeren birçok projeye imza atan Genç Kuşak Topluluğu, ikinci Gençlik Buluşması'nı Süpermoto Pisti'nde düzenlendi.

Sporcuların ve antrenörlerinin katıldığı program, katılımcıların kendi arasında yaptığı heyecan dolu go-kart mücadelesiyle başladı.

Buluşmada sporcularla birebir sohbet eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, hem hizmetler hem de şahsıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Uşak Belediyesi Facebook ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan program keyifli görüntülere sahne oldu.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞEN NE VARSA BİZ VARIZ"

Uşak'ta spor alanında yakalanan başarılardan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Mehmet Çakın bu başarıların daha da üst noktalara taşınacağına olan inancını dile getirdi.

Çakın, "Uşak Belediyesi olarak, sizlere daha iyi bir gelecek temin etmek, daha başarılı birer sporcu olarak bizleri en iyi şekilde temsil etmenizi sağlamak için, üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye gayret edeceğiz. " diye konuştu. Maddi ve manevi olarak, büyük bir emek ve gayret gösteren milli sporcuların yanında olduklarını söyleyen Çakın, "Ülkemizi ve şehrimizi dünyanın her yerinde en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. " dedi.

SPOR HER YERDE

Gençlerle birçok konuda sohbet eden Çakın, spor üzerine yapılan bazı çalışmaları da paylaştı.

Kent genelinde spor alanlarının çoğaltılması ve herkesin kolay ulaşabilmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Çakın, 14 basket, 1 tenis, 1 de kum voleybolu sahası yaptıklarını, yenilerinin de geleceğini duyurdu. Yaz boyunca basketbol, voleybol, ilk kez düzenlenen ayak tenisi gibi çeşitli turnuvaların düzenlendiğini ifade eden Çakın, cirit ve kemankeş okçuluk tarzındaki geleneksel sporlara da önem verdikleri açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ÇAKIN SPOR YAPIYOR MU?

Şahsi olarak Mehmet Çakın ile ilgili merak edilen sorular da yanıt buldu. Bir sporcunun "Başkanım siz spor yapıyor musunuz, yapıyorsanız hangi sporları yapıyorsunuz? " sorusunu yanıtlayan Çakın, lisanslı olarak kısa bir süre spor yaptığını paylaştı. Özellikle masa tenisi, futbol, tenis, yüzme gibi branşları sevdiğini ancak sporun her dalının çok değerli olduğunu kaydeden Başkan Çakın, bedensel ve zihinsel sağlık için sporun çok önemli bir yer tuttuğunu paylaştı.

GENÇLERE OLAN İLGİ GENÇ BİR BAŞKAN OLMAKTAN MI KAYNAKLANIYOR?

Bir başka sporcunun "Başkanım Uşak'ta ilk kez gençlerle ilgilenen bir başkan görüyoruz. Bunu genç bir başkan olmanıza mı bağlamayız? " sorusu ise gülümsetti. Başkan Çakın, "Yoğun antrenmanlar ve sportif faaliyetler için biraz geç kalmış olsak da sizlerle Genç Kuşak topluluğumuz bünyesinde buluşmak, birlikte güzel etkinlikleri hayata geçirmek için yaşımızın hala genç olduğunu düşünüyorum. Gençlik ateşi sadece yaştan kaynaklanmıyor, insanın ruhunun genç olması çok önemli. Soru için teşekkür ediyorum. " dedi.

"GENÇ KUŞAK İLE ŞEHRİMİZDEKİ TÜM GENÇLERİMİZLE BULUŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Genç Kuşak Topluluğu'nun çalışmalarına da değinen Başkan Mehmet Çakın, "Genç Kuşak adıyla belediye olarak bir proje başlattık. Bu proje kapsamında şehrimizdeki her bir gencimize ulaşmayı, onların ilgi ve alakaları doğrultusunda programlar tertip etmeyi arzu ediyoruz. Siz değerli gençlerimize dokunmayı, ufuk ve yol açıcı projeler üretmeyi, Uşak'ı gençlerimiz için daha keyifli hale getirmeyi istiyoruz. Artık, Genç Kuşak'ın ismini birçok yerde göreceksiniz. Tüm gençlerimiz topluluğumuzun sosyal medya hesaplarını takip ederek çalışmalarımızdan haber dar olabilir, gönüllü olarak yer alabilir. " dedi.

Program hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

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