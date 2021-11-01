Doğa ile İç İçe Bir Başkan

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşam parolasıyla sabah yürüyüşlerinde doğa ile buluşmaya devam ediyor.

Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yapan Büyükkılıç, Ali Dağı'ndan Erciyes'teki muhteşem görsel şöleni de takipçileriyle paylaştı. Bir doktor olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıkları ile birlikte doğada yürüyüşlerini aralıksız sürdürüyor.

Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu Kayseri'nin eşsiz doğasında yaptığı yürüyüşleri de fotoğraflayarak takipçileriyle paylaşıyor.

BÜYÜKKILIÇ, ALİ DAĞI'NDAN ERCİYES'İ FOTOĞRAFLADI

Başkan Büyükkılıç, sosyal paylaşım sitelerinde takipçileri ile paylaştığı muhteşem görsel şölenin yer aldığı fotoğraflara, "Bu sabah Ali Dağı'nda yaptığım yürüyüş sırasında çok güzel anlara şahitlik ettim. İlham kaynağı; güzelliğin simgesi Erciyes'te kar yağışı kendini iyice belli etmeye başladı. Bulutların Erciyes ile ahengini sizlerle de paylaşmak istedim" yorumunu yaptı.

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