Başkan Büyükkılıç'tan, Diyanet-Sen Kayseri Şubesi'ne Ziyaret

KAYSERİ (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ve AK Parti yönetimiyle birlikte Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolasıyla Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ve sendika yönetimini ziyaret ederek, bu vesileyle bütün din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ettiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, İslam kültürünü, İslam dinini gönüllere yerleştirmeye çalışan bir anlayışın tek yürek olarak hareket etmesinin ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, "Birliği, beraberliği ve bereketi sizler zaten sürekli bize tavsiye edensiniz" dedi.

Büyükkılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle bu haftanızı tebrik için geldik. Birliğin, beraberliğin ve bereketin sizler zaten sürekli bize tavsiye edenisiniz. O açıdan inşallah bu anlayış içerisinde kaygısı, sevdası bir olan İslam kültürünü, İslam dinini gönüllere yerleştirmeye çalışan bir anlayışın tek yürek olarak hareket etmesi de bizleri sevindirir. Bu manada bizim üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye ve Diyanet-Sen Sendikamızın yanında yer almaya varız. Bunu buradan söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. "

"PANDEMİ SÜRECİNDE CAMİLERİMİZİN KAPATILDIĞI DÖNEMLERİ DE GÖRDÜK"

Cami kültürünün tüm insanlık için öneminden de bahseden Başkan Büyükkılıç, "Pandemi sürecinde camilerimizin kapatıldığı dönemleri de gördük. Allah bir daha o sağlıksız günleri göstermesin. Kazanımları da kaybettirmesin. İnşallah tekrar omuz omuza safların sıklaştığı günleri bizlere göstersin. Tekrardan bu haftanızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da pandemi döneminde hocanın, caminin, imamın, müezzinin ne kadar özlendiği bir dönemi tüm dünyanın yaşadığını ifade ederek, din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

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