Başkan Büyükkılıç, Spor Salonu İnşaatını Denetledi

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sağlıklı nesillerin yetişmesi için sürdürdüğü projelerden bir yenisini daha Kayseri'ye kazandırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin spor salonunu, Melikgazi Belediyesi'nin anaokulunu ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş'ın ilk ve ortaokulunu yapacağı 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nin temeli geçtiğimiz Aralık ayında atılmıştı. Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki okul bünyesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kazım Karabekir Spor Salonu inşaatı hızla sürerken, spor salonu eğitime en iyi hizmeti verecek nitelikte olacak.

Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisindeki Kazım Karabekir Spor Salonu inşaat çalışmalarını yerinde denetleyen ve son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu da eşlik etti.

"AMACIMIZ HAYIRSEVER İNSANIMIZA DESTEK OLMAK, EĞİTİME KATKI SAĞLAMAK"

Hayırseverliği ile anılan Kayseri'de okul ve cami gibi yapıların büyük ölçüde hayırseverler tarafından yapıldığını, bunun ise gurur duyulacak bir olgu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyeler olarak amaçlarının hayırseverlere ve hayıra destek olmak ve eğitime de katkı sağlamak olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kayseri'miz, şükürler olsun zenginlikler, güzellikler diyarı olduğu kadar hayırseverler diyarıdır. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. Bu eğitim yuvamızda da değerli hayırseverimiz Osman Ulubaş'ın imzası var. Allah razı olsun. Bizler de hayırseveri bol olan bu şehrin hayırlarına, hayırseverine destek olmak ve eğitime katkı sağlamak gayesindeyiz. Yani devlet-millet el ele şehrimizi, memleketimizi imar ve ihya ediyoruz. Allah bu niyetimizden bizi alı koymasın. Birliğimizi beraberliğimizi de bozmasın. "

900 METREKARELİK ALAN İÇERİSİNDE HER TÜRLÜ DONANIM DÜŞÜNÜLDÜ

Hayırsever iş insanı Osman Ulubaş tarafından yaptırılan toplam 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde dilediği sporu yapabilecekleri 900 metrekarelik alana sahip bir spor salonu yapan Büyükşehir Belediyesi, içerisinde, basketbol sahası, soyunma odaları, engelli soyunma birimi ve teknik hacimlerin yer aldığı spor salonu ile öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacak türde bir projeyi hayata geçirmek için inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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