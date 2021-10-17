Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu - Haberler
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Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Merkez Kütüphane'yi ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Merkez Kütüphane'yi ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine ilimler ve alimler diyarı Kayseri'ye yakışacak kütüphaneyi yakın zamanda ihaleye çıkacaklarını ve bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Kayseri'yi kütüphaneler şehri haline getirmek için gayret gösteren ve sürekli olarak vatandaşlara eğitimli, donanımlı olmayı tavsiye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Merkez Kütüphane'de gençleri ziyaret etti.

Ders çalışan gençlerle bir süre sohbet eden Büyükkılıç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elbette yüz yüze eğitimi hepimizin özlediğini biliyoruz, bunun farkındayız. Biz de kütüphanelerimiz üzerinden gençlerimize fırsat ve imkan vermek, destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

7 kütüphanesi olan Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanelerinde çocuklara fırsat veren imkanların, elektronik kütüphaneler ve kitaplarla birlikte 50 bin civarında kitabın söz konusu olduğunu belirten Büyükkılıç, "Fiziki koşullarımız çok nezih ve gerçekten takdire şayan konumda. Öğrencilerimiz de bunun farkında ve takdir ediyorlar. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Merkez Kütüphane'deki gençleri ziyaret ettiklerini, doluluk oranının pandemi koşulları göz önüne alındığında yeterli oranda olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, gençlere, bir doktor başkan olarak aşılarını mutlaka yaptırmaları çağrısında bulundu.

KAYSERİ'YE YAKIŞACAK KÜTÜPHANE GELİYOR

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine ilimler ve alimler diyarı Kayseri'ye yakışacak kütüphaneyi hayata geçireceklerini duyurarak, şunları söyledi:

"İnşallah çocuklarımızla ilgili olan ihtisas kütüphanelerimizi tamamlama aşamasında olacağız. Ayrıca şehrimize yakışı bir İl Halk Kütüphanesi'ni de millet bahçemizin içerisinde Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız protokol gereği hayata geçiriyoruz. Projelendirdik, ihaleye çıkıyoruz, inşallah onu da hayata geçirdiğimizde ilimler ve alimler diyarı Kayserimize yakışan bir kütüphaneyi de şehrimize kazandırmış olacağız. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz, bir yarışın içerisinde olduklarının farkındalar, zamanlarını iyi değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Zamanlarını iyi kullanacaklar, imkanlarını iyi değerlendirecekler, ülkemize, devletimize, milletimize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza layık nesiller yetişmelerine fırsat vereceğiz, onlar da gereğini yapacaklar, başarılar diliyorum. "

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın '150. Yılda 150 Projesi' kapsamında büyük bir gayretle sürdürülen 'kütüphaneler şehri' olma yolunda kararlılığı emin adımlarla devam ederken, kadim kent Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 500 bine yaklaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Kütüphanede Gençlerle Buluştu

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