Başkan Büyükkılıç'ın Ankara'da Baş Döndüren Trafiği

KAYSERİ (Habermetre) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Belediyeler Birliği'nde görüşen Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da telefonla ulaşarak, Kayseri'nin yatırımlarını konuştu. Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş ile görüşerek, Kayseri'deki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, başkentte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Encümen Toplantısı ile Meclis Toplantısı'nda encümen üyesi sıfatıyla Kayseri'yi temsil eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra bazı temaslarda bulundu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Kayseri'de yapılacak projelerle ile ilgili sık sık Ankara'ya giderek görüşmeler yapan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, 20. 00'de bir araya geldiği Bakan Kasapoğlu ile akşam geç saatlere kadar spor alanında yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telefonda görüşen Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile de bir araya geldi. Büyükkılıç, Eyigün ile şehirde devam eden raylı sistem çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımı yaptı.

Başkan Büyükkılıç ayrıca Ankara'daki temasları çerçevesinde TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş'ı ziyaret ederek, Kayseri'de yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi de ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'de yapılan ve yapılacak olan hizmetler istişare edilirken, Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Ankara'daki sesi olan Özhaseki'ye her daim desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN İLE GÖRÜŞTÜ

Kente birbirinden önemli proje ve hizmetler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık başkent Ankara'da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini belirterek, "İlk olarak Türkiye Belediyeler Birliği'mizin encümen üyesi olarak çok değerli Fatma Şahin başkanımızın başkanlığında encümen toplantımızı yaptık. Sonrasında meclis toplantımıza katıldık. Orada Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanlığımızın yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu. Daha sonraki süreçte de Devlet Demir Yolları Genel Müdürümüzü, Ulaştırma Bakanlığı'mızın Altyapı Genel Müdürümüzü ziyaret etmek suretiyle Kayseri'mizde yapılan yatırımlarla ilgili hem bilgilendirme hem de yeni döneme ait yapılacak projelerle ilgili çalışmaları değerlendirdik. Sonrasında çok değerli Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki bakanımıza uğradık, şehrimiz ile ilgili projeler konusunda hem desteklerini istedik hem de yaptığımız çalışmalarımız ile istişare toplantılarımızı yaptık" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile yüz yüze Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ise telefonla görüştüklerini anlatan Büyükkılıç, "Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. Şehrimizin spor alanında yapılacak çalışmalar ile ilgili hem mali destek istedik hem de bilgilendirme toplantısı yaptık. Aynı zamanda Özhaseki bakanımızın bulunduğu ortamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile telefonla görüşme yaptık. Kendileri Azerbaycan'dalardı. Allah razı olsun bize her zaman bakanımızın sıcak ilgisi ve desteğiyle kendisinden hem destek istedik hem de Azerbaycan'daki havaalanı çalışmasından dolayı tebrik ettik" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri adına Ankara'da bereketli bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "Amacımız bu şehrimizi daha yaşanılabilir, daha beklentilere cevap verebilir, ulaşım alanındaki rahatlatıcı çalışmalarımız ile hem konforumuzu artırtmak hem de gayretlerimizi göstermektir. Bu çalışmalara katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımızın talimatlandırmasıyla emeği geçen Milli Savunma Bakanı'mıza, Ulaştırma Bakanı'mıza, Kayseri'mizin daha önceki bakanları ve milletvekillerine, özelde de Mehmet Özhaseki bakanımıza teşekkür ediyor, inşallah birliğin beraberliğin bereket olduğunu paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Ankara'ya Encümen ve Meclis toplantısı için giden ama yedi ayrı toplantı ve görüşme yapan Büyükkılıç, "Bu şehri güzellikleriyle anmak, paylaşmak hem şehrimize hem ülkemize çok şey kazandırır. Allah'a şükür çok iyi bir noktadayız. Koşturmaya, çalışmaya devam diyoruz. Bize koşturun diye Kayserili hemşerilerimiz sahip çıkıyor, biz de koşturuyoruz. Cenabı Allah bu güzellikleri, bu birliğimizi elimizden almasın, bizi seçen ve seven hemşerilerimize layık kılsın" dedi.

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