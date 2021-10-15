Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile okul pazarlığı yaptı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile okul pazarlığı yaptı. Hafriyat Yönetim Sistemi Tanıtım Töreni sırasında kürsüde konuşurken İncesu'nun Saraycık ilçesinde okul ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Sayın Valim yarısı sizden, yarısı bizden, ilçemize müjdemiz olsun" derken, Vali Şehmus Günaydın da Büyükkılıç'ın çıkışına olumlu karşılık vererek, İncesu'ya okul yaptırılacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 4 Adet Çekici ve 4 Adet Semireteyler ile Hafriyat Yönetim Sistemi Tanıtım Töreni'nde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile eğitim konusunda yaptığı pazarlık ile İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde okul ihtiyacının giderilmesine öncülük etti. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Vali Şehmus Günaydın'a seslenerek, "Sayın Valim sizinle bir pazarlık yapalım. İncesu Saraycık Mahallemizde TOKİ'mizin konutları var. Orada bir okul ihtiyacı var, 6-7 milyon TL gibi bir rakam konuşuluyor. Yarısı benden, yarısı sizden, onlara bir müjde olsun, ihtiyaca göre Milli Eğitimimiz ile görüşelim, 12 derslik mi olur, 16 derslik mi olur? Eğitimi çok önemsiyoruz, olmazsa olmaz olarak görüyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın bu pazarlık konusu katılımcılar tarafından alkış alırken, Vali Şehmus Günaydın ise Başkan Büyükkılıç'a yine kürsüden cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile el ve iş birliğiyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Vali Günaydın, "İlimize hizmetler kazandırıyoruz. Pazarlığını kestiğimiz Akkışla'da ilkokulumuz vardı, o bitti değil mi başkanım? Teşekkür ediyoruz. İncesu'yu söyledi başkanım. Evet, İncesu'ya da bir ilkokul yaptıracağız, hatta Talas Belediye Başkanımız ile görüştük, orada da 32 dersliği belediyemiz ile beraber yapmıştık, şimdi Mevlana Mahallesi'nde yoğun bir nüfus var, oranın da ihtiyacını da gidermek için Talas Belediyemiz ile oraya bir okul kazandıracağız. Kırsalda da dün Yahyalı'da olduğu gibi imkanlarımız el verdikçe, Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerimizin yaptığı çalışmalara destek ve katkı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç'ın eğitim konusundaki pazarlıkları, törene katılanlar ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Binali Yıldırım Mustafa Destici Şahap Kavcıoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Tuna Bülent Ersoy
Spor Lewis Hamilton Serdar Aziz Sergio Perez Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Kadir Topbaş Mustafa Keser
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:20:30. #1.12#