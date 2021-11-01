Başkan Büyükkılıç Güneşli ve Gömeç'te esnafları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu gittiği Güneşli ve Gömeç mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtarlarla buluşup, esnafları ziyaret ederek, taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Büyükkılıç, vatandaşların ve esnafların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı. İlçe sakinleri, Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederken, Başkan Büyükkılıç da "Güneşli hakikaten ismiyle içimizi ısıtan, her zaman bizlere sahip çıkan, gönül insanlarının yoğun olduğu bir bölge. İnsanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Büyükkılıç ayrıca aşı konusunda yüzde 85, 90'ları görerek, güzel mesafe alan Güneşli sakinlerini tebrik ederken, aşı olmayan vatandaşlara bir kez daha aşı çağrısını yineledi.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç; "En büyük gücümüz birlikteliğimiz" şiarıyla ve "Uyum Kültürü" felsefesiyle esnaf ve vatandaş ile buluşmaya devam ederken, hemşehrilerinin kendisi için söylediği "Şehrin ve Gönüllerin Doktoru" olmayı ve bu şehrin insanları için alın teri dökmeyi sürdürüyor. - KAYSERİ