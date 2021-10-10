Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150'ci Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150'ci Yılda 150 Proje' kapsamında hayata geçirilen www.e38.com.tr isimli dijital platformda satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, e-38'de ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim, takı kategorilerinde iki binin üzerinde el sanatı eseri bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmetlerinden olan e-38 platformunun içerisinde satılan ürünlerin bulunduğu KAYMEK İhtisas Merkezi'ni inceleyerek, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ve KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan'dan bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK'in el emeği göz nuru eserlerinin satıldığı elektronik ticaret sitesi olan www.e38.com.tr sitesini aylık on binlerce kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Büyükkılıç, e-ticaret platformu e-38'in Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat olduğunu kaydetti.

Hem tüketiciler, hem de satıcılar için avantajlı olan e-ticaret ortamının her geçen gün öneminin arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yerel bir kuruluş olarak, bu alanda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. E-ticaretin kısa süre içerisinde daha büyük kitleye ulaşması için en ideal yollardan biri olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "www.e38.com.tr sitemizde Kayseri'nin güzelliklerini tanıtmak için güzel bir fırsat. Kendimizi geliştirmek durumundayız. Ürettiklerimizi kenara atmıyoruz, değerlendirerek hareket ediyoruz. Ayrıca sitede hem kentimizin tanıtımı yapılıyor, hem de geleneksel el sanatlarımızın gelecek kuşaklara aktarılıyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Büyükkılıç dijital ticaret projesi e-38 ürünlerini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:52:32. #1.12#