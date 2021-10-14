KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen; "Ulusal Bilsem Öğrencileri Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Bilgi Şöleni ve Resim Sergisi" açılışına katıldı. Büyükkılıç, "Bilimi çok önemsiyoruz. Bu konuda da gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Erdemlerin en büyüğü bilimdir' diyen Farabi'nin doğumunun 1150. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, "Farabiler bizlere ışık saçıyor, yol gösteriyor. Biz inşallah yeni Farabilerin çıkması yönünde de elbette ki hep beraber gayretler içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, bilimi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Kayseri'mizde malumunuz Çetin Şen Bilim Merkezi'miz var. Vesile olduğumuz ve her türlü desteğini verdiğimiz Murat Kantarcı bitme aşamasında. En önemlisi TUBİTAK ile işbirliği halinde 6 tane bilim merkezimizden birisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin bünyesindeki Bilim Merkezi'miz söz konusu. Ayrıca da Develi'de de bir okulumuzu bilim merkezine dönüştürmek üzere çalışmalar yaptık ve Bilim Merkezi haline getirdik. Çünkü, biz bilimi çok önemsiyoruz. Bu konuda da gereken çalışmaları yapmamız gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. Kayseri'nin Makarr-ı Ulema, Makkar-ı Evliya diye veliler ve alimler şehri ya da makamı olarak nitelendirildiği bir yer olduğunu belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Elbette ki Davud-el Kayseri'miz ile başlayan süreç ki Osmanlı'nın eğitim politikasını yuvarlayan Kayserili büyüğümüz, Seyyidi Burhaneddin Hazretleri'nin, Hunat Hatun Hazretleri'nin yine Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'ne ismini veren zamanında Gevher Nesibe Sultan'ın yaptırmış olduğu şifaiye diye bildirdiğimiz 800 yıl önceki tıp fakültelerinin ilklerinden olan, nitelendirilen bir okulun, fakülte burada başladı. Bu sayılar çoğaltılabilir. İpek Yolu'nun üzerinde olan ticaret ve endüstri ile anılan yapılan kazılarda da çıkan tabletlerde çek, senet, ticari anlaşmalar. ve sosyal içerikli anlaşmaları içeren tabletlerle karşılaştığımız ve son süreçte de Gastronomi alanında, turizm, eğitim, sportif alanında adeta ön plana çıkan bir güzel şeyden bahsediyoruz."

Büyükkılıç, Bilim Merkezi'ni yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiğini, geçen haftalarda 3 gün boyunca Bilim Şenliği yapıldığını, on binlerce öğrencinin değişik etkinliklere katılarak, bölgeye ışık kattığını anlatarak, "Türk-İslam tarihinde bilime ışık saçmış onlarca değil, yüzlerce, binlerce bilim adamını rahatlıkla sayabiliriz. Önemli olan bizim onlardan ilham alarak, kendimize bir yol haritası çizip, bizim ne yapıyor olmamız ve bu yönde gayret göstermemizdir. İnşallah Evliye Çelebilerin, Kaşgarlı Mahmudların ışığında hep beraber yol alırız diye buradan paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, ilçe milli eğitim müdürleri ve Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sezer İnan ile öğrenciler ve davetliler katıldı. - KAYSERİ