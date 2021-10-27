BAŞKAN BÜYÜKERŞEN ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Özel Anaçağ Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, okullarındaki Entelektüel Gelişim Programı kapsamında "Şehrimi Tanıyorum" etkinliği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ettiler.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ziyarette temsilci öğrencileri öğretmenleri ile birlikte makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan'ın da bulunduğu ziyarette, "Belediye ne demektir? Belediye başkanının görev ve sorumlulukları nelerdir? " gibi sorularını Başkan Büyükerşen'e yönelten çocuklar, yanıtları büyük bir dikkatle dinlediler. Çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükerşen, sohbetin ardından minik ziyaretçileri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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