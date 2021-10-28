ALANYA, ANTALYA (Habermetre) - Başkan Böcek Alanya'da

Alanya'yı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, toptancı hal ve ulaşım esnafıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Alanya ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Böcek Alanya temaslarında ilk olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO ) Başkanı Mehmet Şahin'e taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek, bir süre önce babasını kaybeden Şahin'e başsağlığı dileklerini iletti.

ESNAFI DİNLEDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek daha sonra ALTSO Meclis Salonu'nda toptancı hal esnafı, minibüs ve otobüsçü esnafının sorunlarını dinledi. Toplantıya CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'daki toptancı hal derneklerinin başkanları, Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Doğan Bacak, hal esnafı ve otobüsçüler katıldı. Toplantıda hal esnafı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi ile görüş ve taleplerini Başkan Böcek'e iletti. Ulaşım esnafı da sorun ve taleplerini dile getirdi. Başkan Muhittin Böcek, Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ve yönetimiyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

HALDEN ANLARIZ

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için yola çıktıklarını belirten Başkan Böcek, "Çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ve sizlerin haklarını korumak için geldim. Yasalar ve mevzuatlar içinde hiç kimseyi mağdur etmeden gerekeni yaparız. Biz halden anlarız. Hakkaniyetli davranacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

EK HİZMET BİNASINI İNCELEDİ

Toplantının ardından Başkan Böcek, ALTSO'nun yan tarafında bulunan ve tadilat çalışması devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ek Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Binanın son durumu hakkında bilgi alan Başkan Böcek, " Ek hizmet binamızı 2022 yılının Ocak ayından itibaren hizmete açacağız. Alanyamıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya'da esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Esnafla sohbet eden Başkan Böcek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet