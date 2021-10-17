ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mübarek Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Beyazgül mesajında mübarek Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftasının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Başkan Beyazgül: " Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Peygamber Efendimizin doğumunu anarken aynı zamanda bizlere miras bıraktığı değerleri de yaşatmamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız. Peygamber Efendimizin yürüdüğü bu kutlu yol elbette ki adalet, doğruluk ve güzel ahlak üzerine kuruludur.

Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir Rahmet Peygamberidir. O'nun öğütlerini en güzel şekilde anlamak ve hayatımıza uygulamak durumundayız. O'nun sünnetlerini yaşamak mutluluğun, huzurun, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin yoludur.

"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuran Hz. Peygamber'in, gerçekten güzel ahlakla yoğrulmuş hayat tecrübesini araştırmaya, ondan yararlanmaya, her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız vardır.

Bu vesileyle tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu kutlu haftanın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyada barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diliyorum" Bu gecenin salgınların, hastalıkların ve her türlü olumsuzlukların bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. "

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