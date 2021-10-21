Başkan Beyazgül Her Fırsatta Halkın İçinde

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeyi sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde talepleri birinci ağızdan dinliyor, çözümünü de sahada gerçekleştirmeye devam ediyor.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Başkan Beyazgül, Haliliye İlçesi Şair Şevket Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Beyazgül gelen taleplerin çözüme kavuşturulması için ilgili daire başkanları ve birim müdürlerine talimat verdi.

Saha gezileri kapsamında esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Beyazgül'e vatandaşların da teveccühü oldukça fazla oldu.

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