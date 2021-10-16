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Başkan Beyazgül, "Gelecekten Ümitliyiz"

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Beyazgül,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gözümüz Yükseklerde, Teknolojik Mucitler İçimizde" sloganıyla hazırlanan teknoloji şenliği başladı.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gözümüz Yükseklerde, Teknolojik Mucitler İçimizde" sloganıyla hazırlanan teknoloji şenliği başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gençlerin yaptıkları teknolojik çalışmalardan dolayı ümitli olduklarını söyledi.

Şanlıurfa'da bilim kültürünün oluşması, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Teknoloji Şenliği düzenledi.

Piazza AVM'de düzenlenen "Gözümüz Yükseklerde, Teknolojik Mucitler İçimizde" teknoloji şenliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve katılımcılar tarafından açılışı gerçekleştirilen Teknoloji şenliğinde öğrenciler, hazırladıkları proje tasarımlarını ziyaretçilerle paylaştı. Erik dalı oynayan robotlardan halay çeken robotlara, iklimlendirme sistemi ile yapılan seralardan birçok teknolojik eser bu şenlikte görücüye çıktı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Teknoloji şenliğinde Başkan Beyazgül, genç mucitlerin yaptığı teknolojik eserleri yakından inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı. Canı performansların sergilendiği etkinlikte öğrencilerin hazırladığı eserler büyük alkış aldı.

Gençlerden ve çocuklardan ümitli olduklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Gençlerimizin, çocuklarımızın yaptıklarını gördükten sonra bizim ümidimiz olduklarını gördüm ve birçok çocuğumuza örnek olacaklarını düşündüm. Bu çalışmaları destekleyen bütün kurumlar ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek için ümitsiniz" diye konuştu.

Genç zihinlerin teknolojik icatlarını görmek için hazırlanan şenlikte Şanlıurfalı mucitler 16-17 Ekim tarihlerinde 11. 00 ile 20. 00 saatleri arasında Piazza AVM'de hünerlerini sergileyecek.

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