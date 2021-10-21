Başkan Beyazgül'den "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Mesajı"

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Beyazgül "Gazeteciler vatandaşlarımızın gözü ve kulağıdır" dedi. Başkan Beyazgül, mesajında "Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için gece gündüz demeden çalışan gazetecilerimiz dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra etmektedirler.

Basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haber leşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, zorlu çalışma koşullarını önemsemeden Basın yayın kuruluşunda fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımıza paylaşma yolunda emek harcayan şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan Gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum"

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