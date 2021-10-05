Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi - Haberler
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Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki yaşlı vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki yaşlı vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Başkan Aydıner, "Ben onlara yaşlı demiyorum, onlar bizim her zaman danıştığımız ve fikirlerinden istifade ettiğimiz değerli büyüklerimiz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, eşi Melahat Aydıner ile birlikte, bilgi ve birikimleriyle gençlere yol gösteren ilçedeki yaşlı vatandaşlarla Kemerburgaz Göktürk Mevkii Bayrampaşa Belediyesi Piknik Alanı'nda kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya çok sayıda yaşlı vatandaşın yanı sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da katıldı.

"Gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar tuğlada görür"

Kahvaltı sırasında, yaşlıların topluma yaptığı katkıların önemine vurgu yapan Başkan Atila Aydıner, "Yaşlılarımız, bizlere, gençlere ve topluma her daim örnek oluyor. O nedenle ben onlara yaşlı demiyorum, onlar bizim her zaman danıştığımız, sohbet ettiğimiz ve fikirlerinden yararlandığımız değerli büyüklerimiz. Çünkü gençlerin aynada göremediklerini yaşlılar tuğlada görür. Bu sabah da hasbihal etmek üzere onları burada kahvaltıda bir araya getirdik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde engin tecrübeleriyle topluma yol gösteren değerli büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yaşlılara saygı gösterilmesi bizleri mutlu ediyor"

Kahvaltıya katılan yaşlılar da kendileri adına düzenlenen kahvaltıdan memnun olduklarını belirterek "Belediye Başkanımız Atila Aydıner, bu hususlarda çok güzel çalışmalar yapıyor ve bizler bu çalışmalardan memnunuz. Yaşlılara saygı gösterilmesi bizleri mutlu ediyor" diyerek duygularını dile getirdiler. - İSTANBUL

Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi

Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi

Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi

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Haber: Başkan Aydıner 'Bayrampaşalı Çınarlarla' bir araya geldi - Haberler
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