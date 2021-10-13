Başkan Aydın korona virüse yenik düştü

KAYSERİ (İHA) - Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı 69 yaşındaki Adnan Aydın hayatını kaybetti. Merhum Aydın, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ