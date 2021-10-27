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Başkan Atay, kariyer merkezini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Atay, kariyer merkezini tanıttı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Yönetici Sanayici İş Adamları Derneği (AY-SİAD) üyeleri ile bir araya gelerek, Aydınlı iş insanlarına Kariyer Merkezi'ni tanıttı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Yönetici Sanayici İş Adamları Derneği (AY-SİAD) üyeleri ile bir araya gelerek, Aydınlı iş insanlarına Kariyer Merkezi'ni tanıttı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AY-SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Barışık ve dernek üyeleri ile Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda buluştu. Başkan Atay, Efeler Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda Kariyer Merkezi'ni tanıtarak, işverenleri çalışan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, Efeler Belediyesi Kariyer Merkezi sistemine üye olmaya davet etti. Başkan Atay'ın bu daveti üzerine AY-SİAD üyelerinden Ofis Mobilyaları Sahibi Soner Orman, o sırada Kariyer Merkezi'nin çevrim içi sistemine üye olarak, iş ilanı oluşturdu. Başkan Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği diğer projelerini de anlattığı toplantıda, iş insanları Kariyer Merkezi başta olmak üzere yapılan hizmetleri ilgiyle dinledi. Dernek üyeleri, ülkenin kanayan yarası işsizlik konusunda böylesine bir adım atarak, iş arayan ile işverenin eşit şartlarda buluşturan Başkan Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Atay, kariyer merkezini tanıttı

Başkan Atay, kariyer merkezini tanıttı

Başkan Atay, kariyer merkezini tanıttı

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