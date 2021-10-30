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Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Efeler Belediyesi, Aydın Beşiktaşlılar Derneği ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, Aydın Beşiktaşlılar Derneği ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yoğun bir katılımla gerçekleşen bisiklet turunda, katılımcılarla birlikte pedal çevirdi.

Efeler'de Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinlerle coşku içinde kutlandı. Gerçekleştirilen anlamlı etkinliklerden biri de Efeler Belediyesi, Aydın Beşiktaşlılar Derneği ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi ortaklığında yapılan bisiklet turu oldu. 7'den 70'e her yaş grubundan bisiklet tutkununun olduğu turda, Başkan Mehmet Fatih Atay, tüm güzergah boyunca bisiklet sürdü. Başkan Atay'ı, pencerelerinden ve yol kenarından turu seyreden vatandaşlar alkışları ve sevgi gösterileriyle selamladı.

Dev Türk bayrağı açıldı

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Emir Sultan Camii önünden başlayan tur, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi. Bisikletlileri karşılayan vatandaşlarla birlikte alanda dev Türk Bayrağı açıldı. Bisiklet turunun bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 29 Ekim'de düzenlediğimiz bisiklet turunda büyük bir yağmur vardı. O yağmurdan değil, Cumhuriyet'e olan aşkımızdan sırılsıklam olmuştuk. Bugün de Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki dernek başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm Efeler halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." - AYDIN

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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