Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı - Haberler
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Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik'te düzenlenen CHP'li il ve ilçe belediye başkanları toplantısında örnek projeleri hakkında bilgiler aktardı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bilecik'te düzenlenen CHP'li il ve ilçe belediye başkanları toplantısında örnek projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan CHP'li il ve ilçe belediye başkanlarının periyodik olarak her defasında başka bir ilde bir araya geldiği ve son olarak Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen buluşmasına katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, farklı illerde görev yapan belediye başkanlarının birbirini tanımasının önemine değinerek, "Belediye başkanlarının birbirini tanıması ve birbirlerinin neler yaptığını bilmesi kadar doğru bir şey olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin hepsi başarılıdır, hepsi güzel şeyler yapıyor. Böylelikle belediye başkanları birbirlerinin ne yaptığını görebiliyor ve gördükleri projeleri uygulama fırsatı yakalıyorlar. Ben işin başından beri iktidarın yerelden çıkacağına inanan birisiyim. CHP'nin Türkiye'de nüfusun yüzde 51'ini kapsayan illerde iktidara geldi. Bu da benim dediğim şeyi kanıtlıyor. Bütün belediye başkanları olarak biz artık iktidarın yerelden çıkacağı hareketi ve hazırlığı içerisindeyiz. Ben bu toplantının illerimize yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Başkan Ataç daha sonra Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji çalışmaları, Engelliler Montaj Atölyesi, Yaşam Köyü, Alzheimer Konukevi, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Kent Enstitüsü, Varlığınız Sağlığımız Anıtı, Gökkuşağı Kafe, Su Sporları Merkezi gibi önemli proje ve çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Diğer başkanlar da Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı

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Haber: Başkan Ataç Tepebaşı'nın örnek projelerini anlattı - Haberler
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