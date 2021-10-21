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BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADI

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BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADI

BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADIVali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADI

Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Asya, birim amirleri ile karşıladığı Vali Gündüzöz'ü başkanlık makamında ağırladı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette şehrin yatırım ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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