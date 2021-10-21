BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADI
BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADIVali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
BAŞKAN ASYA, VALİ GÜNDÜZÖZ'Ü AĞIRLADI
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Asya, birim amirleri ile karşıladığı Vali Gündüzöz'ü başkanlık makamında ağırladı.
Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette şehrin yatırım ve projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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