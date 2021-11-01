BAŞKAN ASYA, KENT MEYDANI VE SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Feyat Asya, şehir merkezinde devam eden belediye çalışma alanlarını inceledi. İlk olarak Kent Meydanı projesini yerinde inceleyen Başkan Asya, çalışmaların detayları ile ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki arazide yapımına başlanan spor kompleksi alanını inceleyen Başkan Asya, proje üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

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