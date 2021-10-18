BAŞKAN ASYA'DAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ KALOĞLU'NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Belediye Başkanı Feyat Asya, son kararname ile ilimize atanan İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Müdür Kaloğlu tarafından karşılanan Başkan Asya şehrin genel durumu ve belediyenin hizmetleri üzerine kendisi ile fikir alışverişinde bulundu. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Asya, Müdür Kaloğlu'na yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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