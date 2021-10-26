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BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

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BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDUBelediye Başkanı Feyat Asya, haftanın ilk mesai günü şehir merkezindeki çalışma alanlarını inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

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BAŞKAN ASYA, ÇALIŞMA ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Feyat Asya, haftanın ilk mesai günü şehir merkezindeki çalışma alanlarını inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Güzeltepe Mahallesi'ndeki yol genişletme ve asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

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