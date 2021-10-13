Başkan Altay Mezun Olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti

KONYA (Bültenler) - Konya'nın tarihi okullarından olan ve eğitim hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip Konya Lisesi ziyaretinde Başkan Altay, yıllar önce oturduğu sıraları ve yürüdüğü koridorları yeniden görmenin mutluluğunu yaşarken okul hatırlarını tekrar yaşadı.

Sınıfları tek tek gezerek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, "Konya Lisesi'nin hayatımdaki yeri ayrı. Lise arkadaşlarımla birlikte koridor ve sınıflarında çok anımız var. Konya Lisesi'nde genç arkadaşlarımla birlikte olmak ayrı duygular yaşattı. Her biri bizim için çok değerli. Bu vesileyle üzerimde emeği olan öğretmenlerimi de saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

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