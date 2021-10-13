Başkan Altay Mezun Olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altay Mezun Olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Altay Mezun Olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mezunu olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti.

KONYA (Bültenler) - Konya'nın tarihi okullarından olan ve eğitim hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip Konya Lisesi ziyaretinde Başkan Altay, yıllar önce oturduğu sıraları ve yürüdüğü koridorları yeniden görmenin mutluluğunu yaşarken okul hatırlarını tekrar yaşadı.

Sınıfları tek tek gezerek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, "Konya Lisesi'nin hayatımdaki yeri ayrı. Lise arkadaşlarımla birlikte koridor ve sınıflarında çok anımız var. Konya Lisesi'nde genç arkadaşlarımla birlikte olmak ayrı duygular yaşattı. Her biri bizim için çok değerli. Bu vesileyle üzerimde emeği olan öğretmenlerimi de saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Sergio Perez Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Altay Mezun Olduğu Konya Lisesi'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:25:03. #1.17#