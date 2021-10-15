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Başkan Altay Kadın Çiftçilerle Buluştu

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Başkan Altay Kadın Çiftçilerle Buluştu

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde 31 ilçeden gelen kadın çiftçilerle buluştu.

KONYA (Bültenler) - Konya Panorama Müzesi'nde gerçekleştirilen programda Konya'nın her zaman üreten bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bu aslında Konya'nın genetiğinde olan bir şey. Çünkü Çatalhöyük bundan yaklaşık 10 bin yıl önce insanların dünyada ilk yerleştiği yer. Ve burada yapılan kazılarda buğday tohumları bulundu. Anlaşılıyor ki o günden itibaren insan toprakla uğraşıyor, üretiyor. Bu, hem şehrimizin önemli bir gelir kaynağı hem de Türkiye'nin bir garantisi. Konya Ovası bu manada ülkemiz için de çok önemli bir üretim merkezi. Ayrıca pandemi döneminde gördük ki her şeyi bulabiliyorsunuz ama gıda ve suya ulaşmak, bunu kesintisiz sunabilmek çok önemli ve kıymetli. Dolayısıyla Konya olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Yeni Büyükşehir Yasası'ndan itibaren özellikle kırsalda üreticilere ciddi manada destek olduklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: "Fide, fidan, ekipman desteğinde bulunuyoruz. Üzüm sıkma makinesinden, selektöre, taş toplama makinesine kadar birçok alanda destek oluyoruz. Geçen hafta Macar Fiği ve Korunga tohumlarını dağıttık. Siz ürettiğiniz sürece biz her zaman yanınızdayız. Üretmenin bir diğer tarafı da pazarlamak ve satabilmek. Şimdi inşallah hem Konya merkezde hem de Ankara Yolu üzerinde iki tane yeni satış alanı oluşturuyoruz. Ayrıca ilçe belediyelerimizin yöresel satışla ilgili alanlarına destek veriyoruz. Sarayönü Belediyemiz bununla ilgili ciddi bir destek alacak bizden. Dolayısıyla bir taraftan ürettiklerimizi, özellikle hanımlarımızın kooperatifleri eliyle satma konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Siz de bulunduğunuz yerde bunu bir kooperatif haline çevirebilirseniz Tarım Dairemiz bu konuda size danışmanlık yapar. Bu işin pazarlaması konusunda da birlikte çalışmak istiyoruz. Özellikle kadınlarımızın oluşturacağı kooperatiflere devletimiz de çok destek veriyor. İnşallah bundan sonra birlikte daha fazla çalışırız. Ürettiğiniz her ürünün hakkını almasıyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun."

Program için Konya'ya gelen kadın Çiftçiler Konya Panorama Müzesi ile Kelebekler Vadisi'ni de ziyaret ettiler.

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Beyşehir'de kurulan Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar da katıldı.

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