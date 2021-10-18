Başkan Altay Anne-Kız Kampına Katılan Ailelere Teşekkür Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Altay Anne-Kız Kampına Katılan Ailelere Teşekkür Etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Altay Anne-Kız Kampına Katılan Ailelere Teşekkür Etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 9-14 yaş arası kız çocukların anneleriyle birlikte katıldığı Anne-Kız Kampı düzenledi.

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yarınların teminatı çocuklar ve gençler için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

ANNELER VE KIZLARI ÖZEL ANILAR BİRİKTİRDİ

Geçtiğimiz ay düzenlenen Baba-Oğul Kampı'nın ardından son olarak düzenledikleri Anne-Kız Kampı'nın da ailelerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Altay, "9-14 yaş arası kız çocuklarımızın anneleriyle sosyalleşmesi, aralarında güçlü bağlar kurarak kaliteli zamanlar geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz kamp çok sevildi. 190 ailenin yer aldığı Beyşehir ve Taşkent ilçelerindeki kamp alanlarımızda düzenlenen kampta anneler ve kızları 2 gün boyunca katıldıkları eğitimler ve atölye çalışmalarıyla unutamayacakları çok özel anılar biriktirdi. Kampımıza ilgi gösteren bütün ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SEMİNERLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Anne ve kızları doğanın sakinleştirici yapısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirici eğitimler aldı. "Mis Kokular" atölyesinde kendi parfümünü yapma, "Bilim Atölyesi"yle kendi diş macununu yapma, "Keçeden Sanata Atölyesi"nde kendi çantasını yapma, "El Sanatları Atölyesi"nde anahtarlık yapmayı öğrenen anne ve kızları ayrıca çeşitli oyun parkurlarıyla da dolu dolu iki gün geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay içerisinde de 7-12 yaş arası erkek çocukları ve babalarına yönelik Baba-Oğul Kampı gerçekleştirmişti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler