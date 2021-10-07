GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan'ı makamında ziyaret ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

Ziyarette, Başkan Akçadurak'a, Gediz Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş ve Sait Aydemir eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, nazik ziyaretlerinden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a teşekkür etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Akçadurak; "Her yıl 1 ile 7 Ekim günleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İlçe Müftülüğümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin her tarafında, mescit ve camilerde din hizmetlerinin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi adına fedakarca gayret gösteren, topluma rehberlik eden, yaşantısıyla örnek olan, mihrabın, minberin ve kürsünün hakkını veren bütün din görevlisi kardeşlerimin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

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