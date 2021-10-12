Başkan Ahmet Biber Artvin'de okullarda denetimler artmalı - Haberler
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Başkan Ahmet Biber Artvin'de okullarda denetimler artmalı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Ahmet Biber Artvin'de okullarda denetimler artmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, aşılama ve vaka sayılarında mavi renkte olan Artvin'de okullarda denetimlerin ve tedbirlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

ARTVİN (Bültenler) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Covid-19 vakalarının son dönemde çocuklardan yayılmaya başladığına dikkat çekerek, "Yüz yüze eğitimin devam etmesi önemli ama gereken tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Okullarımızda kaç temizlik görevlisi çalışıyor, hijyen malzemeleri yeterli mi, karantinaya alınan sınıflar ne şekilde temizleniyor? Tüm bu sorular gerçekten önemli. Okullarımızda en küçük bir ihmal hastalığın evlere hızla yayılmasına neden olur. Bu konuda maske-mesafe-hijyen kurallarına dikkat edilmesinin sağlanması ve denetimlerin yapılması gerekiyor" dedi.

Artvin'de karantinaya alınan sınıflar ve pozitif vakalar konusunda MEB ve MEM'den açıklama yapılması gerektiğini dile getiren CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, "Vaka sayılarının açıklanması bilgilendirme için önemli. Okullarda temizlik personeli olmadığı yönünde iddialar geliyor. Tuvaletlerde temizlik malzemelerinin olmadığı söyleniyor. Bu konuda yetkililerin durumu ciddiye alarak denetimleri sıklaştırmalarını bekliyoruz. Aksi halde yayılım önüne geçmemiz zorlaşır ve yeniden okullarımızı kapatmak zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.

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Haber: Başkan Ahmet Biber Artvin'de okullarda denetimler artmalı - Haberler
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