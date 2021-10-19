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Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitim, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde servis sürücüleri, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmenliği, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmenliği, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kuralları, öğrencileri problemsiz okula götürüp tekrar evlerine teslim etmeleri konularında bilgilendirildi.

Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

Başkale'de öğrenci servisi sürücülerine eğitim verildi

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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