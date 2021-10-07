Başkale'de devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'ın Başkale ilçesinde devrilen iş makinesindeki sürücü yaralandı.
BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde devrilen iş makinesindeki sürücü yaralandı.
Yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Rıza Kereman yönetimindeki 49 AS 703 plakalı tanker, Örenkale mevkisinde devrildi.
Yol kenarındaki başka bir iş makinesinin üzerine düşen araçtaki sürücü yaralandı.
Yaralı, Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri