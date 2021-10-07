Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yol haline getiriliyor - Haberler
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Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yol haline getiriliyor

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Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yol haline getiriliyor

Büyükşehir tarafından Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yapılacak üstyapı çalışmalarıyla yol 2x2 olmak üzere dört şeride çıkarılacak

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, hafta sonlarında yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yol haline getiriliyor. Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi özellikle hafta sonları mesire yerleri ve piknikçiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Gidiş-geliş tek şerit olan 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2'de geliş olmak üzere dört şeride çıkarılacak.

KAVŞAK VE DERE ISLAHI

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başlayacak Büyükşehir, dört şeride çıkacak caddede 2 kavşak, dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarıyla baştan sona yenileme yapacak.

ÜSTYAPI BAŞTAN SONA YENİLENECEK

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 10 bin 250 metreküp yarma kazısı, 4 bin metreküp de eski yolun asfaltının kazınması yapılacak. Caddede 3 adet menfez yapılacak ve 10 bin metreküp taş duvar, 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür imalatları olacak. Baştan sona üstyapısı yenilenerek dört şeride çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt, 6 bin 250 ton da aşınma asfaltı serimi yapılacak.

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