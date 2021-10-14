Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinde yol çizgileri çizildi - Haberler
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Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinde yol çizgileri çizildi

Bültenler - Haberler | Güncel
Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinde yol çizgileri çizildi

Büyükşehir tarafından Başiskele Yeniköy Merkez Mahallesi Beyoğlu ve Kirazlı caddelerinde son kat aşınma asfaltı serimi yapıldı ve yol çizgileri çizildi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (Bültenler) - Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinin üstyapısını yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her iki caddede de yağmur suyu hattı imalatı, kaldırım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddelerini birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir, Beyoğlu Caddesi'nde son kat aşınma asfaltı serimini de yaparak, caddeyi konforlu ulaşım için uygun hale getirdi. Yol çizgileri de çekilen cadde de yol güvenliği de sağlandı.

KOLAY VE KONFORLU ULAŞIM AĞI

Kocaeli genelinde güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmaya devam ediyor. Başiskele'de 1000 metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesi'nin asfalt serimi tamamlandı. 3 bin ton asfalt serimi yapılan caddenin tretuvar kaldırım imalatı da yapılarak cadde yenilendi.

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