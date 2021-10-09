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Basında ÖzÜ - U-Multirank Sıralamasında Türkiye'nin En İyi Üniversitesi

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Basında ÖzÜ - U-Multirank Sıralamasında Türkiye'nin En İyi Üniversitesi

Basında ÖzÜ - U-Multirank Sıralamasında Türkiye'nin En İyi ÜniversitesiDünyaÖzyeğin Üniversitesi, 97 ülkeden bin 948 üniversitenin değerlendirildiği uluslararası U-Multirank 2021 sıralamasında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu.

Basında ÖzÜ - U-Multirank Sıralamasında Türkiye'nin En İyi Üniversitesi

Dünya

Özyeğin Üniversitesi, 97 ülkeden bin 948 üniversitenin değerlendirildiği uluslararası U-Multirank 2021 sıralamasında Türkiye'nin en başarılı üniversitesi oldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen derecelendirme kuruluşu U-Multirank'in pek çok farklı alanda üniversiteleri derecelendirdiği sıralamasında Özyeğin Üniversitesi, Eğitim - Öğretim, Araştırma, Bilgi Transferi, Uluslararası Profil, Bölgesel Katkı (iştirak) alanlarında en çok A notu alan Türk üniversitesi oldu. Tüm alanların değerlendirildiği genel sıralamada ise Türk üniversiteleri arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterirken, ana alanların altındaki 29 göstergenin 17'sinde de en yüksek derecelendirme olan A notunu elde etti. Özyeğin Üniversitesi ayrıca U-Multirank 2021 sıralamasında özel olarak değerlendirilen Psikoloji dalında Türkiye'nin en başardı üniversitesi oldu.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk elde edilen uluslararası başarıyı "2021 2021 Akademik Yılı'nı uluslararası bir başarı ile açıyor olmak yalnızca üniversitemiz adına değil ülkemiz adına da gurur verici bir durum.

Özyeğin Üniversitesi olarak ana faaliyetimiz olan bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra yereldeki ihtiyaçlardan yola çıkarak topluma, bölgemize ve nihayetinde tüm dünyaya dokunuşlar yapabileceğimiz sorumluluklar üstleniyoruz. Genç sayılabilecek bir üniversite olarak son 10 yılda uluslararası ve ulusal platformlarda elde ettiğimiz üstün derece ve başarılar, öğrenci odaklı yönetim felsefemizin ve akademik - idari tüm bileşenlerimizin ortak çabası sonunda ortaya çıkıyor. Üniversitemizin bu U-Multirank 2021 sıralamasında gösterdiği başarıdan dolayı tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarına teşekkürlerimi sunarım" cümleleriyle değerlendirdi.

Üniversiteler arası bağımsız derecelendirme

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, çok boyutlu ve uluslararası bir yüksek öğrenim sıralaması kuruluşu olan U-Multirank, üniversite performansı, öğretme ve öğrenme, araştırma, bilgi transferi, uluslararası ve bölgesel yükümlülükler gibi pek çok farklı alanda üniversiteleri değerlendirerek en iyi olan A ve en zayıf olan E aralığında üniversitelere not veriyor. Avrupa Komisyonu'nun Erasmus+ programının finansmanıyla üniversiteler arası bağımsız olarak derecelendirme yapan konsorsiyumunun çalışmaları, bir Danışma Kurulu tarafından denetleniyor. Ampirik verilere dayanarak benzer kurumsal profillere sahip üniversiteleri karşılaştıran U-Multirank, 2021 yılı için bölgesel olarak da en çok katılım gösteren 38 Türk yüksek öğretim kurumu hakkındaki değerlendirme raporunu da aynı çalışma içerisinde yayımladı.

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