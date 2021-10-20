Başına odunla vurulan komşu cinayetine 15 yıl hapis

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Mecitözü ilçesinde istiflenen odun yığınlarını dağıttığı gerekçesiyle çıkan kavgada komşusu Ahmet Topçu'yu (83) başına odunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Zeynep Kaynar'a (43), 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi. Kaynar cezaevine götürülürken, bir yakını, uzun süre cezaevi aracının peşinden koştu.

Olay, 26 Aralık 2020'de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar'dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Zeynep Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu'nun başına vurdu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan, kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu yaşamını yitirdi. Olayın ardından Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar (43) ve kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karar sonrası duruşma salonunda bulunan Kaynar'ın yakınları fenalık geçirdi. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeynep Kaynar'ın bindirildiği cezaevi aracı önüne çıkan bazı yakınları polis tarafından uzaklaştırıldı. Bir sanık yakını ise uzun süre cezaevi aracının arkasından koştu.