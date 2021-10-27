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Batman'da havadan trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da havadan trafik denetimi

Batman'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından ortak düzenlenen havdan trafik denetiminde 29 sürücüye 8 bin 300 lira para cezası kesilirken, 8 araç da trafikten men edildi.

BATMAN (İHA) - Batman'da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından ortak düzenlenen havdan trafik denetiminde 29 sürücüye 8 bin 300 lira para cezası kesilirken, 8 araç da trafikten men edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile müşterek olarak, ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere karayollarında emniyet şeridinde duraklama yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerini önleme ve tespit etmeye yönelik havadan trafik denetiminin icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen denetimin amacı İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Stratejisi ve Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda trafik kazalarının azaltılarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve sürücüler üzerinde farkındalık oluşturulmasıdır. Batman İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik ekipleri olarak bu doğrultudaki denetimlerimiz esnasında 29 sürücüye 8 bin 300 lira idari para cezası kesilmiş, 8 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - BATMAN

Batman'da havadan trafik denetimi

Batman'da havadan trafik denetimi

Batman'da havadan trafik denetimi

Batman'da havadan trafik denetimi

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