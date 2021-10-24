Basın Duyurusu (2021-09)

ORDU (Habermetre) - Sayı: 09 Tarih: 23. 10. 2021 Yeni Ordu Stadyumunda 23 Ekim 2021 Tarihinde oynanan Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig futbol müsabakasının 52. dakikasında sahaya atılan konfeti ve kağıtlar arasında Kuran'ı Kerimden ayetler yazılı ve Türk Bayrağı parçaları görülmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüzce olayla ilgili tahkikat ivedi yapılmış; Ş. Ö isimli Forza Fidangör taraftar grubu lideri tarafından orta ve lise öğrencilerinden kullanmadıkları ders kitaplarını getirmelerini istedikleri, Öğrencilerin bu kitapları C. D ve Ü. T isimli şahıslara getirerek teslim ettikleri, bu iki şahsın da toplanan kitapları B. M. isimli şahsa teslim ettikleri ve iki ayrı matbaada kestirerek konfeti haline getirdikleri tespit edilmiştir. ilgili 4 şahıs kısa sürede gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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