Basın Duyurusu (2021-08)
Sayı : 08 Tarih : 20. 10. 2021 İl Emniyet Müdürlüğümüzce Fatsa ilçemizde yapılan başarılı çalışma sonucunda;
Sayı : 08 Tarih : 20. 10. 2021 İl Emniyet Müdürlüğümüzce Fatsa ilçemizde yapılan başarılı çalışma sonucunda; *-150 kilo 500 gram esrar maddesi* *-1 adet dijital terazi* *-1 adet esrar kurutma amaçlı vantilatör* *-1 adet esrar kurutma amaçlı fanlı ısıtıcı* ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 kişi gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
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