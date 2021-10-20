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Basın Duyurusu (2021-08)

Habermetre - Haberler | Toplum
Basın Duyurusu (2021-08)

Sayı : 08 Tarih : 20. 10. 2021 İl Emniyet Müdürlüğümüzce Fatsa ilçemizde yapılan başarılı çalışma sonucunda;

Sayı : 08 Tarih : 20. 10. 2021 İl Emniyet Müdürlüğümüzce Fatsa ilçemizde yapılan başarılı çalışma sonucunda; *-150 kilo 500 gram esrar maddesi* *-1 adet dijital terazi* *-1 adet esrar kurutma amaçlı vantilatör* *-1 adet esrar kurutma amaçlı fanlı ısıtıcı* ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 kişi gözaltına alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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