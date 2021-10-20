Basın Duyurusu (20.10.2021)

BATMAN (Habermetre) - Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması amacıyla Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kozluk Asayiş Komando Timi ekipleri tarafından takibe alınan araç, Bekirhan J. Krk. K. lığı Yol Kontrol Noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmıştır. Söz konusu aracın fiziki takibi sonucunda Bekirhan J. Krk. K. lığı Yol Kontrol Noktasına yaklaşık 2 km uzaklıkta İnsansız Hava Aracı (Dron) destekli operasyon faaliyetiyle 11 (onbir) Afganistan ve 1 (Pakistan) uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin tamamlanmasına müteakip Batman İl Göç İdaresi Merkezine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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