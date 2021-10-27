Basın Duyurusu-1 27.10.2021

BATMAN (Habermetre) - Batman Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kuyubaşı köyünde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı olayının meydana geldiğinin öğrenilmesi üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hassas ve titiz çalışmalar neticesinde; bahse konu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M. S. Y. isimli şahıs 1 adet kablo kesmede kullandığı makas, 1 adet Blow Marka Ruhsatsız Tabanca, 9 adet Fişek ile birlikte yakalanmıştır. Şahıs ifadesinde yaklaşık 40 kg kabloyu A. Ç. isimli şahsa sattığını itiraf etmiş olup hırsızlığa konu kablolar A. Ç. isimli şahsın hurda dükkanında yapılan arama neticesinde ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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