Basın Bülteni - Aliya İzzetbegoviç'in Vefatının 18'inci Yıl Dönümü

Basın Bülteni

18 Ekim 2021

Aliya İzzetbegoviç'in Vefatının 18'inci Yıl Dönümü

Bugün, yakın tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan bilge lider, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 18'inci yıl dönümü.

Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç, İslam bilincinin uyandırılması ve Müslüman Boşnakların ülkedeki diğer halklarla eşit sayılması için gençlik yıllarından itibaren büyük mücadele vermiş, kişiliğiyle ve fikirleriyle ön plana çıkan önemli bir liderdir.

Müslüman olarak yaşamanın mücadelesini ortaya koyarak, duruşundan ve tavrından asla taviz vermeyen Aliya İzzetbegoviç, bu uğurda ölümü göze almış bir liderdir. Bosna Hersek, Aliya İzzetbegoviç'in gösterdiği büyük mücadele sayesinde bugünlere gelmiş, Srebrenitsa gibi tarihe kara bir leke olarak geçen vahşi katliamlar bile Aliya İzzetbegoviç'i ve Bosna Hersek halkını yıldıramamış, bağımsızlık yolundaki kutlu yürüyüşlerine devam etmişlerdir.

Aliya İzzetbegoviç; "Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir. " sözüyle milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu vurgulamış, "Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir. " sözüyle de barışın önemine değinmiştir. Kişiliği, yaşamı ve fikirleriyle tüm dünyaya örnek bir kişi olmuştur.

Eserlerini büyük keyifle okuduğum, yakın tarihimizin önemli liderlerinden olan, örnek kişiliği ve fikirleriyle ön plana çıkan Aliya İzzetbegoviç'in eserlerini okumaya ve onu anlamaya herkesi davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.

Ersin YAZICI

Antalya Valisi

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