BASIN BÜLTENİ (2021/179)

MUĞLA (Habermetre) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk alanında 2020 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarına karışan araçların %38'ünü motosiklet ve motorlu bisiklet oluşturmaktadır. Meydana gelen motosiklet kazalarını en aza indirmek maksadıyla 2021 yılında "Kaskımla Güvendeyim" projesi başlatılmıştır. Proje doğrultusunda 2021 yılı içerisinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Tarafından (4. 452) motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne "Güvenli Sürüş" konusunda eğitim verilmiştir. Meydana gelen trafik kazalarına karışan araçlarda motosiklet ve motorlu bisikletlerin oranı %33'ye düşürülmüştür. Ayrıca proje kapsamında 25 Ekim 2021 tarihinde Marmaris İlçe J. K. lığı Trafik Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine "Yelek Giy Görünür Ol" sloganıyla kazaları en aza indirmek maksadıyla (550) Beş yüz elli adet "Fosforlu Yelek " dağıtılmıştır. Önümüzdeki süreçte motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarını en aza indirmek maksadıyla "Kaskımla Güvendeyim" projesi kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından sürücülere yönelik eğitimlere devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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