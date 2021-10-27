BASIN BÜLTENİ (2021/178) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BASIN BÜLTENİ (2021/178)

Habermetre - Haberler | Toplum
BASIN BÜLTENİ (2021/178)

Fethiye İlçe J. K. lığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan (24) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası ile (50.

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Fethiye İlçe J. K. lığı Jasat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan (24) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası ile (50. 000) TL para cezası ile yakalama kararı bulunan S. P. isimli şahıs 26. 10. 2021 günü Çiftlik Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanmıştır. S. P. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title