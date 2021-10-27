BASIN BÜLTENİ (2021/178)

FETHİYE, MUĞLA (Habermetre) - Fethiye İlçe J. K. lığı Jasat Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan (24) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası ile (50. 000) TL para cezası ile yakalama kararı bulunan S. P. isimli şahıs 26. 10. 2021 günü Çiftlik Mahallesinde JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanmıştır. S. P. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından C. Savcılığına sevk edilerek tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet