BASIN BÜLTENİ (2021/174)

ULA, MUĞLA (Habermetre) - Ula İlçesi Çörüş Mahallesinde 19. 10. 2021 günü saat 16. 00 sıralarında Orman Genel Müdürlüğünün 197 nolu fıstık çamı tohumu yetiştirme bahçesinde bulunan (50) kg. fıstık çamı tohumu'nun kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hırsızlandığı bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili olarak İl J. K. lığı 1. Jasat Timi ve Ula İlçe J. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren H. G. ve M. K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, C. Savcısının talimatı ile alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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