BASIN BÜLTENİ (2021/173)MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİSeydikemer İlçesi Döğer Mahallesinde ikamet eden Hamdi Y. isimli şahıs 01 Ekim 2021 günü müracaatta bulunarak "şahsına ait (20. 000) TL değerindeki iş makinası kırıcı parçasının hırsızlandığını " beyan etmiştir. Konu ile ilgili olarak İlçe J. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren Ü. K. ve M. K. isimli şahıslar olduğu ve hırsızladıkları malzemeyi Antalya İli Kepez İlçesinde bir firmaya (7. 500) TL karşılığında sattıkları tespit edilmiştir. Şüpheli Ü. K. ve M. K. isimli şahıslar Seydikemer C. Savcısının talimatı ile 21. 10. 2021 günü ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmışlardır, hırsızlanan kırıcı parçası müştekiye teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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